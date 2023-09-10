Фелипе Андерсон — о Сарри: он всегда верит в меня, я никогда не должен забывать этого
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Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон высказался насчёт взаимоотношений с главным тренером «орлов» Маурицио Сарри.
«Я говорил во многих интервью, что до определённого момента я не знал его лично. Но я видел хорошую игру, которую он ставит, видел, что его команды находились в отличной форме и обладали уникальными игровыми характеристиками. Когда я начал работать с ним, я получил от него дополнительный заряд энергии. Он любит, когда его команда контролирует матч. Сарри является тем тренером, который дал мне больше всего доверия, он всегда верит в меня, я никогда не должен забывать этого и всегда должен быть готов отплатить ему за доверие на футбольном поле», — приводит слова Андерсона сайт журналиста Альфредо Педуллы.
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