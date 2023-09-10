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Каррера: Москва не изменилась за пять лет. Кажется, только позавчера уехал отсюда в Италию

Каррера: Москва не изменилась за пять лет. Кажется, только позавчера уехал отсюда в Италию
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Бывший наставник московского «Спартака», 59-летний итальянский специалист Массимо Каррера рассказал об эмоциях от возвращения в Российскую Федерацию.

«За пять лет — Москва не изменилась. Прекрасный город! Огромные эмоции от возвращения сюда. Мне кажется, что отсюда не уезжал. Как будто я только позавчера уехал в Италию», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России – 2016/2017 и Суперкубок страны. После ухода с должности наставника красно-белых специалист возглавлял афинский АЕК и итальянский «Бари». С этими клубами он не смог завоевать трофеев.

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