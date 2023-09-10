Каррера рассказал, с какими чувствами вернулся на стадион «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о чувствах после возвращения на домашний стадион красно-белых.
«При подъезде к стадиону, посещении раздевалки — пускай и не нашей, не спартаковской, выходе на поле почувствовал огромные эмоции памяти тех лет, когда я работал со «Спартаком». Вспомнилось, чего мы добивались с командой. Очень сильные эмоции. Очень приятно, я очень рад», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России – 2016/2017 и Суперкубок страны. После ухода с должности наставника красно-белых специалист возглавлял афинский АЕК и итальянский «Бари». С этими клубами он не смог завоевать трофеев.
- 10 сентября 2023
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