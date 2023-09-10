Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ирландия — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррера рассказал, с какими чувствами вернулся на стадион «Спартака»

Каррера рассказал, с какими чувствами вернулся на стадион «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о чувствах после возвращения на домашний стадион красно-белых.

«При подъезде к стадиону, посещении раздевалки — пускай и не нашей, не спартаковской, выходе на поле почувствовал огромные эмоции памяти тех лет, когда я работал со «Спартаком». Вспомнилось, чего мы добивались с командой. Очень сильные эмоции. Очень приятно, я очень рад», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России – 2016/2017 и Суперкубок страны. После ухода с должности наставника красно-белых специалист возглавлял афинский АЕК и итальянский «Бари». С этими клубами он не смог завоевать трофеев.

Материалы по теме
Эксклюзив
Каррера: Москва не изменилась за пять лет. Кажется, только позавчера уехал отсюда в Италию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android