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Спортдиректор «Оренбурга»: рассматривали Гайча, но там для нас тяжёлая история по финансам

Спортдиректор «Оренбурга»: рассматривали Гайча, но там для нас тяжёлая история по финансам
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о несостоявшемся переходе аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

«История с Гайчем закрыта, мы взяли Куэро. Рассматривали кандидатуру Адольфо, но там для нас тяжёлая история по финансам», — заявил Андреев.

Напомним, Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор нападающий в 37 матчах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года. Отметим, что в бытность игроком ЦСКА Гайч трижды отправлялся в аренды в другие европейские клубы — итальянские «Верону» и «Беневенто», а также испанскую «Уэску».

В нынешнем сезоне Адольфо Гайч провёл в составе москвичей семь матчей и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermrkt оценивает стоимость аргентинца в € 1,8 млн.

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