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«Атлетико» намерен подписать Жоржиньо следующим летом

«Атлетико» намерен подписать Жоржиньо следующим летом
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Мадридский «Атлетико» хочет бесплатно подписать полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо следующим летом. Об этом информирует Todofichajes.

По информации источника, «матрасники» не хотят платить «канонирам» за переход итальянского футболиста, а намерены подписать его бесплатно в конце сезона-2023/2024, когда у Жоржиньо истечёт срок действия контракта с «Арсеналом». Подчёркивается, что 31-летний игрок так и не смог закрепиться в стартовом составе команды Микеля Артеты, при этом сам футболист изъявлял желание поиграть под руководством Диего Симеоне ещё в период выступлений за «Наполи».

Напомним, Жоржиньо перешёл в «Арсенал» минувшей зимой. В этом сезоне итальянский полузащитник принял участие в трёх матчах АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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