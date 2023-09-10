«Атлетико» намерен подписать Жоржиньо следующим летом

Мадридский «Атлетико» хочет бесплатно подписать полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо следующим летом. Об этом информирует Todofichajes.

По информации источника, «матрасники» не хотят платить «канонирам» за переход итальянского футболиста, а намерены подписать его бесплатно в конце сезона-2023/2024, когда у Жоржиньо истечёт срок действия контракта с «Арсеналом». Подчёркивается, что 31-летний игрок так и не смог закрепиться в стартовом составе команды Микеля Артеты, при этом сам футболист изъявлял желание поиграть под руководством Диего Симеоне ещё в период выступлений за «Наполи».

Напомним, Жоржиньо перешёл в «Арсенал» минувшей зимой. В этом сезоне итальянский полузащитник принял участие в трёх матчах АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.