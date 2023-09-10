Источник: «Зенит» близок к трансферу защитника, которого отправит в аренду в «Факел»

Санкт-петербургский «Зенит» близок к сделке с тунисским «Сфаксьеном» по переходу центрального защитника Алаа Грама. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
По информации источника, сумма трансфера составит € 800 тыс. Тунисец подпишет контракт, срок которого будет рассчитан на четыре года. Сразу после этого Алаа отправится в аренду в воронежский «Факел» без права выкупа.
22-летний Алаа Грам является воспитанником «Сфаксьена». Он играет за первую команду с 2019 года. На его счету 84 матча во всех турнирах, два забитых мяча и одна результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Грама в € 800 тысяч.
«Зенит» (14) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после семи туров, «Факел» (4) располагается на 15-й строчке.
- 10 сентября 2023
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