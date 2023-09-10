Агент и отец новичка «Пари НН» Боселли прокомментировал его переход из «Жил Висенте»

Футбольный агент Пабло Боселли прокомментировал переход своего сына, уругвайского форварда Хуана Боселли, в «Пари Нижний Новгород» из португальского клуба «Жил Висенте».

«РПЛ — отличная лига. Новый проект «Пари НН» нас очень заинтересовал, потому что это клуб, который очень хорошо организован и стремится расти и совершенствоваться. «Пари НН» преследует те же цели, что и Хуан. Ему всего 23 года. Если у Боселли всё получится, то все будут рады!

Мы считаем, что страхи никуда не ведут, поэтому совершенно ничего не боялись. Надеемся, что конфликт закончится как можно скорее и всё вернётся в нормальное русло. Внутри России всё нормально, никакой опасности нет», — приводит слова агента Sport24.

Сегодня, 10 сентября, нижегородский клуб официально объявил о переходе 23-летний Боселли из португальского «Жил Висенте». Футболист подписал контракт до июня 2026 года.