Агент и отец новичка «Пари НН» Боселли прокомментировал его переход из «Жил Висенте»

Футбольный агент Пабло Боселли прокомментировал переход своего сына, уругвайского форварда Хуана Боселли, в «Пари Нижний Новгород» из португальского клуба «Жил Висенте».
«РПЛ — отличная лига. Новый проект «Пари НН» нас очень заинтересовал, потому что это клуб, который очень хорошо организован и стремится расти и совершенствоваться. «Пари НН» преследует те же цели, что и Хуан. Ему всего 23 года. Если у Боселли всё получится, то все будут рады!
Мы считаем, что страхи никуда не ведут, поэтому совершенно ничего не боялись. Надеемся, что конфликт закончится как можно скорее и всё вернётся в нормальное русло. Внутри России всё нормально, никакой опасности нет», — приводит слова агента Sport24.
Сегодня, 10 сентября, нижегородский клуб официально объявил о переходе 23-летний Боселли из португальского «Жил Висенте». Футболист подписал контракт до июня 2026 года.
- 10 сентября 2023
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