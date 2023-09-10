«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе уругвайского нападающего Боселли
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Уругвайский нападающий Хуан Боселли стал игроком «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Отмечается, что футболист подписал с клубом трёхлетний контракт. За «Пари Нижний Новгород» 23-летний нападающий будет выступать под 20-м игровым номером.
«Пожелаем новобранцу «Пари НН» показать яркую и результативную игру в составе нашей команды!» — написано в заявлении клуба.
Хуан Боселли — воспитанник уругвайского клуба «Дефенсор Спортинг». В составе молодёжной сборной Уругвая в 2019 году он стал бронзовым призёром чемпионата Южной Америки. На клубном уровне выступал за «Пераладу» (Испания), «Америку Минейро» (Бразилия), «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия), «Кадис В» (Испания), «Тонделу» (Португалия) и «Жил Висенте» (Португалия).
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