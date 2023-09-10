Адиев – после победы над Северной Ирландией: пусть говорят, что хотят. Счёт на табло

Главный тренер сборной Казахстана по футболу россиянин Магомед Адиев подвёл итоги матча с Северной Ирландией (1:0) в отборе на чемпионат Европы – 2024.

«Я считаю, в принципе, в нашем исполнении неплохой первый тайм был. Во втором тоже довольно-таки нормально. Но надо отдать должное сопернику: все-таки концовку они нас дожали, несколько неплохих моментов имели. Хорошо, что справились, не пропустили гол. Но, понятно, что нам запаса прочности ещё не хватает — надо в этом плане добавлять.

Будут говорит, что мы начали играть на удержание после гола? Пускай что хотят говорят! Всё на табло!», – приводит слова Адиева Sports.kz

Напомним, сборная Казахстана на данный момент, проведя шесть игр в группе H в отборе на Евро-2024, занимает второе место с 12 очками в активе, уступая лишь сборной Финляндии по дополнительным показателям.

Гол Бактиёра Зайнутдинова в матче Казахстан – Дания в отборе на Евро-2024.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.