«Ростов» арендует защитника «Зенита» Кирша
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«Ростов» арендует защитника санкт-петербургского «Зенита» Илью Кирша до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Отметим, что 18-летний центральный защитник является воспитанником «Зенита». Футболист в прошлом сезоне провёл 23 матча во всех турнирах за «Зенит-2» и голевыми действиями не отметился. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 тыс.
В недавнем товарищеском матче «Зенита» с иранским «Сепаханом» игрок обороны вышел в основном составе сине-бело-голубых и провёл на поле 73 минуты. Клуб из Санкт-Петербурга победил со счётом 4:1.
Напомним, ранее известный футбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил действия Кирша в матче с «Сепаханом».
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