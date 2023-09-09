Бубнов оценил игру молодых футболистов «Зенита» в матче с «Сепаханом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче «Зенит» — «Сепахан» (4:1).

«Можно ли кого-то отметить из молодёжи «Зенита»? Тут важно обратить внимание на то, что Семак в принципе просматривает такое количество молодёжи, кого-то берёт на сборы, кто-то даже в заявку попадает. В принципе, физические данные у молодых футболистов команды хорошие, ребята высокие. Тот же Владислав Саусь ещё и скоростной, Алексей Барановский в молодёжке забивает, передачи отдаёт. Но это всё же в целом игроки дальней перспективы. В матчах чемпионата им вряд ли скоро удастся сыграть, может быть, в Кубке, но тоже не гарантированно.

Если оценивать по конкретной встрече, то в старте вышел Илья Кирш. При нём не пропустили, пропустили, когда в компании с опытным Дмитрием Чистяковым играли Артемий Косогоров и Артур Чёрный. Последний ещё и пенальти «привёз», но там в целом не разобрались. Саусь вышел, голевую передачу отдал, можно считать, что нормально отыграл. Тут само внимание Семака к этим игрокам говорит, что молодёжь в принципе перспективная. Но ещё раз повторю — всё это игроки не ближайшего резерва, многое будет зависеть от того, смогут ли они себя проявить во второй команде, а в РПЛ пока даже о попадании в ротацию речи не идёт», — приводит слова Бубнова Sportbox.