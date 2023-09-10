Зайнутдинов обратился к болельщикам сборной Казахстана после победы над Северной Ирландией

Полузащитник турецкого «Бешикташа» и сборной Казахстана по футболу Бактиёр Зайнутдинов обратился к болельщикам после победы национальной команды страны над Северной Ирландией со счётом 1:0 в рамках квалификации к чемпионату Европы – 2024.
«Можно скажу пару слов и пойду? Просто поддерживайте нас, пожалуйста, и в горе, и в радости. После прошлого матча было очень много хейта. Мы одно дело делаем, поэтому давайте будем вместе, одним целым. Спасибо за поддержку, мы ради вас играем», – приводит слова Зайнутдинова Sports.kz
Сборная Казахстана на данный момент, проведя шесть игр в группе H в отборе на Евро-2024, занимает второе место с 12 очками в активе, уступая лишь сборной Финляндии по дополнительным показателям.
Речь главного тренера Магомеда Адиева после матча Северная Ирландия – Казахстан:
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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