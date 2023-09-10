Черногория в меньшинстве победила Болгарию в отборе на Евро-2024

Сегодня, 10 сентября, завершился матч 6-го тура квалификации к чемпионату Европы – 2024, в группе G между собой встречались сборные Черногории и Болгарии. Игра проходила на стадионе «Под Горицом» в Подгорице. Встречу обслуживала бригада немецких арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Матч закончился победой сборной Черногории со счётом 2:1.

Начало первого тайма проходило в обоюдоострой борьбе, но ближе к перерыву Черногория ускорила темп, за счёт чего удалось выйти вперёд – 1:0. Гол на счету Стефана Савича. Во втором тайме защитник хозяев Игор Вуячич на 59-й минуте получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Спустя одну минуту Болгария заработала право пробить пенальти, который не реализовал нападающий Кирилл Десподов.

После не лучшего первого тайма и незабитого пенальти болгары не стали отсиживаться в обороне, а продолжили атаковать, что вылилось в гол, забитый нападающим Преславом Боруковым на 79-й минуте. Благодаря нереальному желанию победить Черногория в концовке устроила навал на ворота соперника, из-за которого форвард хозяев Стеван Йоветич поставил окончательную точку в матче – 2:1 победа Черногории.

Обзор матча Болгария – Черногория 24 марта 2023 года в отборе на Евро-2024.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.