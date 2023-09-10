Советник президента «Барсы» Масип подвёл итоги летнего трансферного окна

Советник президента «Барселоны» Энрик Масип рассказал о подписаниях в летнее трансферное окно, по итогам которого в каталонский клуб пришло множество известных футболистов.

«Мы очень довольны, потому что собрать конкурентоспособную команду всегда сложно, особенно в ситуации, в которой мы оказались два с половиной года назад, с устаревшими зарплатами, игроками-ветеранами и короткими контрактами для молодых игроков. Была проделана исключительная работа. Сокращение фонда заработной платы и балансировка рабочей силы.

Благодаря рычагам в прошлом году нам удалось подписать очень конкурентоспособных игроков и выиграть Ла Лигу. В этом году мы ещё больше сбалансировали команду, поддерживая какую-то позицию, например, правого защитника Жоау Канселу. Также пришли Жоау Феликс, Гюндоган, Ориоль Ромеу. И мы продолжаем верить в воспитанников. Появился Ламине, но Гави или Бальде уже проявляют себя», – приводит слова Масипа Sport.es.

Обзор матча 4-го тура Ла Лиги «Осасуна» — «Барселона».

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