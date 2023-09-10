Глушаков забил дебютный мяч за медийный клуб Broke Boys

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков забил дебютный мяч за медийную команду Broke Boys и помог им разгромить Fight Nights со счётом 6:2 в матче Медиалиги.

«Есть вторая победа из двух! И дебютный гол туда же. Всех с заслуженным результатом, Броуки», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тысяч.