Глушаков не сыграл в матче легенд из-за сложных отношений с Каррерой и фанатами «Спартака»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков не сыграл в матче легенд, посвящённом памяти Ильи Цымбаларя, из-за сложных отношений с тренером Массимо Каррерой и фанатами «Спартака». Об этом сообщил «Матч ТВ».

«У Глушакова и Карреры не самые лучшие отношения, также у Дениса был конфликт с фанатами», — приводятся слова источника.

«Жалко, что мне не довелось поучаствовать в игре, хотя Олег меня приглашал. Не буду говорить, почему я не сыграл и кто так решил. Сами всё понимаете», — ранее написал Глушаков.

Вчера, 9 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве прошёл матч легенд, посвящённый памяти Ильи Цымбаларя. В нём встретились команды легенд «Спартака» и сборной мира. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 2:1. В составе «Спартака» отличились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира забил Максим Ромащенко.