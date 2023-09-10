«Я даже на кровать через себя не могу упасть». Дзюба ответил на просьбу забить в падении

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба с юмором отреагировал на просьбу из-за ворот забить в падении через себя во время открытой тренировки.

«Ты хочешь, чтобы меня увезли в больницу? Через себя. Я даже на кровать через себя не могу упасть», – сказал Дзюба.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Локомотива»

Вчера, 9 сентября, «Локомотив» на «РЖД Арене» провёл открытую тренировку, в ходе которой состоялся мини-турнир между основной командой, исключая игроков сборной, молодёжкой и ЮФЛ-1. Основной состав переиграл академию с крупным счётом 3:0. Отличились Владислав Сарвели и Рифат Жемалетдинов, оформивший дубль. Матч основы с молодёжным составом завершился без забитых мячей. Дзюба принял участие в обеих встречах.