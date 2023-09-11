Георгий Судаков: итальянцы сейчас будут злые, но Украина едет за очками

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мнением о ничьей с Англией (1:1) и предстоящей игре с Италией в отборе Евро-2024.

«Если говорить о графике, то в прошлом году мы играли через два дня на третий в Лиге чемпионов и чемпионате. Это нормально, на таком уровне нужно быстро восстанавливаться и готовиться к Италии.

Что касается матча с Англией, то для болельщиков и для нас это очко очень важное, но всегда хочется побеждать, несмотря на то, против какой команды играешь. Наверное, это хороший результат для нас, но этого недостаточно. Сейчас игра с Италией, все мысли только о ней. Понимаем, насколько она важна. Ничья итальянцев с македонцами (1:1) может помочь нам в следующих поединках.

На старте матча с англичанами было очень тяжело, первые 15 минут мы вообще мяча не касались. Но они не создавали много моментов – за первый тайм только гол, и больше моментов не было. Просто сложно играть без мяча, нужно много бегать. Но мы воспользовались своим шансом, забили, очень хорошо сыграли в обороне.

Мы понимали, какой будет матч, что из себя представляет Англия, насколько она сильна. Но так же не забывали о своём уровне, о своей игре. Хотелось бы больше играть с мячом, но мы понимали, насколько это будет тяжело. Британцы очень высоко прессинговали, было сложно выходить через короткий, средний пас.

Мы часто использовали длинные передачи, но все понимаем, почему так произошло. Однако при такой игре можно сказать, что мы довольны результатом. Кого можно выделить в сборной Англии? Много кого, ведь там сильные футболисты — индивидуально, физически. Кейн, Сака, Уолкер, Беллингем, Мэддисон. Кого-то одного выбрать сложно. Все игроки стоят по 100 миллионов – это невероятная сборная.

Италию мы ещё не разбирали, поэтому мне трудно что-либо говорить о ней. Сильная команда, топ-уровня, действующий чемпион Европы. Не могу сказать, что она слабее Англии. Да, итальянцы проиграли первый матч квалификации, но сейчас будут злые, будут готовиться к нашему поединку, как к последнему, потому что это их последний шанс исправить ситуацию. Но мы тоже едем за очками», — приводит слова Судакова официальный сайт УАФ.