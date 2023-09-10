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Уолкер — о ничьей со сборной Украины: нам не хватало остроты, мы можем добиваться большего

Уолкер — о ничьей со сборной Украины: нам не хватало остроты, мы можем добиваться большего
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Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уолкер поделился мнением после матча «трёх львов» со сборной Украины, который завершился со счётом 1:1.

«Приезжать играть сюда всегда тяжело. Я считаю, что нам немного не хватало остроты, которую мы обычно проявляем перед воротами. Но иногда так бывает, что ты играешь на чужом поле, набираешь очко и двигаешься дальше.

Я думал о том, что раньше не забивал за сборную, но теперь всё иначе. Я играю с Гарри Кейном уже несколько лет и знаю, что ему нравится уходить глубоко и искать партнёра впереди.

Иногда случаются такие вечера, как сегодня. Мы много владели мячом и должны были создать ещё несколько явных моментов. Мы знаем, что можем добиться большего, но сборная Украины — это хорошая команда. Поддержка от болельщиков, которую они сегодня получили, была фантастической», – приводит слова Уолкера The Guardian со ссылкой на Channel 4.

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