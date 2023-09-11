Андрей Шевченко высказался о ничьей Украины в матче с Англией

Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил команду с ничьей в матче отбора Евро-2024 против Англии (1:1).

«Поздравляю команду сборной Украины и тренера Сергея Реброва с важной ничьей и впечатляющей игрой.

Невероятная концентрация и командная самоотдача! Спасибо всем болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе! Болеем за наших», — написал Андрей Шевченко на своей страничке в одной из социальных сетей.

В турнирной таблице группы C Англия продолжает занимать первое место, набрав после пяти игр 13 очков. Украина идёт на второй строчке, имея в активе семь очков после четырёх матчей. В следующем матче, который пройдёт завтра, 12 сентября, Украина в гостях сыграет с Италией.