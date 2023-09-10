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Сергей Ребров: сейчас для Украины футбол не на первом месте

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о важности ничьей с Англией (1:1) в отборе Евро-2024 в условиях происходящего в стране.

«Это большая ответственность. Я очень горжусь тем, что работаю для Украины. Это трудно.

Сейчас для нашей страны футбол не на первом месте, но мои игроки показали отличный характер», – приводит слова Реброва ВВС.

Напомним, в первом круге квалификации к Евро-2024 сборная Англии обыграла сборную Украины со счётом 2:0.

В турнирной таблице группы C Англия продолжает занимать первое место, набрав после пяти игр 13 очков. Украина идёт на второй строчке, имея в активе семь очков после четырёх матчей.

В следующем матче сборная Украины сыграет со сборной Италии. Игра пройдёт во вторник, 12 сентября. Начало — в 21:45 мск.