Сергей Ребров: сейчас для Украины футбол не на первом месте

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о важности ничьей с Англией (1:1) в отборе Евро-2024 в условиях происходящего в стране.
«Это большая ответственность. Я очень горжусь тем, что работаю для Украины. Это трудно.
Сейчас для нашей страны футбол не на первом месте, но мои игроки показали отличный характер», – приводит слова Реброва ВВС.
Напомним, в первом круге квалификации к Евро-2024 сборная Англии обыграла сборную Украины со счётом 2:0.
В турнирной таблице группы C Англия продолжает занимать первое место, набрав после пяти игр 13 очков. Украина идёт на второй строчке, имея в активе семь очков после четырёх матчей.
В следующем матче сборная Украины сыграет со сборной Италии. Игра пройдёт во вторник, 12 сентября. Начало — в 21:45 мск.
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