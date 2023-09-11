Агент Ромелу Лукаку рассказал о сложностях переговоров по переходу игрока

Себастьен Ледур, представляющий интересы бельгийского нападающего «Ромы» Ромелу Лукаку, поделился сложностями по переходу своего клиента в новый клуб.
«Обсуждать аренду в начале летнего трансферного окна было невозможно. В первую очередь владельцы «Челси» искали окончательное решение, хотели продать футболиста. И настоящие перемены в переговорах произошли после того, как на международный рынок вышли клубы из Саудовской Аравии.
Они установили настолько высокую планку с точки зрения сумм, которые предлагались европейским клубам и «Челси» в частности, что другим командам из Европы стало крайне трудно их повторить.
Содной стороны клуб был готов продать игрока, а с другой — было желание получить максимальную сумму, и на её выплату были способны, очевидно, только саудиты. А у Лукаку было очень чёткое намерение остаться в Европе и принять участие в европейских соревнованиях», — приводит слова Ледура RTL.
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