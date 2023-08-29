«Алания» опровергла информацию о возможном снятии задачи выйти в РПЛ

Владикавказская «Алания» выступила с опровержением относительно информации, что при определённых условиях клуб может отказаться от задачи выхода в Российскую Премьер‑Лигу.
«В ряде информационных изданий была опубликована новость о возможном снятии нашим клубом главной мотивационной задачи — выхода в Российскую Премьер-Лигу. Футбольный клуб «Алания» заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Всё это ложь, подающаяся под видом переживаний за команду. Наш клуб продолжает борьбу за самые высокие места и спешит уведомить всех неравнодушных к команде доверять и ссылаться только на официальные ресурсы клуба», — говорится в заявлении «Алании» в телеграм-канале.
Напомним, накануне сообщалось, что игрокам «Алании» на общекомандном собрании объявили о приостановке строительства стадиона во Владикавказе. Отмечалось, что, если в ближайшее время на возведение арены не поступят федеральные средства, клуб может снять задачу выхода в РПЛ.
- 29 августа 2023
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