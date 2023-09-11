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Главный тренер Казахстана Адиев высказался о победе над Северной Ирландией

Главный тренер Казахстана Адиев высказался о победе над Северной Ирландией
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подвёл итоги матча отборочного раунда чемпионата Европы — 2024 с командой Северной Ирландии (1:0).

«Матч с Северной Ирландией сложился очень непросто, даже тяжело. Когда ты конкурируешь в отборе чемпионата Европы, лёгких игр ожидать не приходится. Изначально понимали, что будет сложно. Вдвойне приятно, что в этой тяжёлой игре мы одержали победу и завоевали столь важные для нас очки. Не могу сказать, ожидал ли такой ожесточённой борьбы в группе или нет.

У меня один подход что в клубах, что в сборной: есть ближайшая игра, в которой ты должен побороться за три очка. Потом этим же путём идёшь к следующей игре. Что по итогу выходит и сколько ты набрал — уже смотришь по факту. Рады, что за четыре тура до конца отбора мы остаёмся в числе претендентов. Но мы понимаем, что будет очень непросто отобраться в финал», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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