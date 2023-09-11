Литвинов: следил за выступлениями Катара на чемпионате мира, некоторые матчи удивили

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Катара. Встреча состоится завтра, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.

«Сборная должна играть, практиковаться. Должны быть хотя бы товарищеские игры, пока нет официальных матчей. Сборная Катара выступала на чемпионате мира, следил за их выступлениями, некоторые матчи прям удивили. Думаю, должен быть интересный матч», – приводит слова Литвинова Metaratings.

В четверг, 7 сентября, национальная команда России, составленная из футболистов не старше 23 лет, сыграла товарищеский матч с олимпийской сборной Египта (1:1). Сегодня, 11 сентября, состоится повторный матч. Начало игры — в 19:00 мск.