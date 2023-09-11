Лоран Блан уволен с поста главного тренера «Лиона»

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан покинул французскую команду. Об этом сообщает пресс-служба «Олимпика».
По информации источника, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. На данный момент «Лион» идёт в зоне вылета Лиги 1, занимая последнее, 18-е место в турнирной таблице. В активе команды лишь одно очко после четырёх туров. На старте чемпионата «Олимпик» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0), а также уступил Страсбургу (1:2), «Монпелье» (1:4) и «ПСЖ» (1:4).
Блан проработал в «Лионе» чуть меньше года. Он был назначен главным тренером команды 9 октября 2022 года. До этого французский наставник возглавлял сборную Франции, а также такие команды, как «ПСЖ», «Бордо» и катарский «Эр-Райян».
Ранее сообщалось, что новым главным тренером французской команды может стать экс-наставник «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо.
- 11 сентября 2023
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