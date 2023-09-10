«Лион» в ближайшие дни проведёт переговоры с Дженнаро Гаттузо

Руководство французского «Лиона» рассматривает кандидатуру итальянца Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера. Гаттузо не имеет контрактных обязательств после ухода из «Валенсии» и готов начать переговоры с «ткачами», сообщает Foot Mercato.

Лоран Блан еще официально не уволен, но, как считают французские СМИ, его часы в «Лионе» сочтены. После четырёх туров «Олимпик» набрал только одно очко в Лиге 1 и после крупного поражения в домашнем матче с «Пари Сен-Жермен» (1:4) руководство активизировало поиски сменщика Блана, возглавившего команду менее года назад.

Ранее «Лион» уже делал предложения Марсело Гальярдо, Тьяго Мотте, Уиллу Стиллу и даже Грэму Поттеру, но все они отказались по разным причинам. Владелец клуба Джон Текстор надеялся быстро найти англоязычного специалиста, в прессе мелькали имена Хулена Лопетеги и Оливье Гласнера, но, в конце концов, было решено сосредоточиться на 45-летнем итальянском тренере Дженнаро Гаттузо.

Переговоры «Лиона» с агентами Гаттузо запланированы на ближайшие дни. Как сообщает источник, итальянец, летом отказавший клубам из Саудовской Аравии, априори готов продолжить карьеру в «Олимпике».

Напомним, став тренером в 2013 году, Гаттузо успел поработать с такими клубами, как швейцарский «Сьон», греческий «Крит», итальянские «Палермо», «Милан», «Наполи» и испанская «Валенсия». В статусе свободного агента Дженнаро находится с конца января 2023 года.