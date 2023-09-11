Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборной России с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с национальной командой Катара. Встреча состоится завтра, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.

«Команду соперника по именам знаю, слежу ли за кем-то – нет. Предыдущие матчи сборной Катара смотрел, как они мне – ну, играют 4-3-3, пытаются играть в современный футбол, выходить из обороны. Пытаются, но не всегда получается. Как и у нас.

Оценивать шансы по тому, что кто-то играет дома, – такого уже нет, как было раньше, когда домашняя команда считалась фаворитом», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сегодня, 11 сентября, другой состав национальной команды России сыграет с олимпийской сборной Египта. Начало встречи — в 19:00 мск.