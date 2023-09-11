Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборной России с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с национальной командой Катара. Встреча состоится завтра, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.
«Команду соперника по именам знаю, слежу ли за кем-то – нет. Предыдущие матчи сборной Катара смотрел, как они мне – ну, играют 4-3-3, пытаются играть в современный футбол, выходить из обороны. Пытаются, но не всегда получается. Как и у нас.
Оценивать шансы по тому, что кто-то играет дома, – такого уже нет, как было раньше, когда домашняя команда считалась фаворитом», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сегодня, 11 сентября, другой состав национальной команды России сыграет с олимпийской сборной Египта. Начало встречи — в 19:00 мск.
- 11 сентября 2023
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:50
-
18:49
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:20
-
18:19
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:39
-
17:36
-
17:32
-
17:31
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:05
-
16:57
-
16:50
-
16:48