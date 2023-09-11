Литвинов: следил за выступлениями Катара на чемпионате мира, некоторые матчи прям удивили

Защитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Катара. Встреча состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе «Эль-Джануб». Начало игры – в 18:15 мск.

«Сборная должна играть, практиковаться. Должны быть хотя бы товарищеские игры, пока нет официальных матчей. Сборная Катара выступала на чемпионате мира, следил за их выступлениями, некоторые матчи прям удивили. Думаю, должен быть интересный матч», – приводит слова Литвинова Metaratings.

На чемпионате мира по футболу 2022 года Катар занял последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка. Страна-хозяйка турнира трижды уступила — сборным Эквадора (0:2), Сенегала (1:3) и Нидерландов (0:2).