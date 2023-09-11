«Балтика» арендует Бистровича у ЦСКА с правом выкупа за € 750 тыс.

Калининградская «Балтика» договорилась с московским ЦСКА об аренде хорватского полузащитника Кристияна Бистровича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«У «Балтики» будет право выкупа игрока за € 750 тыс. Зарплату игрока будет полностью платить калининградский клуб, ради этого Бистрович пошёл на понижение зарплаты. В его трансфере был очень заинтересован Сергей Игнашевич», — добавил источник «Чемпионата».
Ранее об интересе «Балтики» к футболисту сообщал журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Кристиян Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года. За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за московский коллектив.
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