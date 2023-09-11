Гаттузо станет новым главным тренером «Лиона» — Ди Марцио

Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо станет новым наставником «Лиона». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
По информации источника, стороны достигли договорённости. Итальянский специалист подпишет контракт с «Лионом» после согласования заключительных деталей сотрудничества.
Отмечается, что боссы французского клуба заинтересованы в том, чтобы Гаттузо как можно скорее отправился во Францию. Итальянец может дебютировать в матче Лиги 1 с «Гавром», за который выступает российский хавбек Далер Кузяев.
На данный момент «Лион» идёт в зоне вылета Лиги 1, занимая последнее, 18-е место в турнирной таблице. В активе команды лишь одно очко после четырёх туров. На старте чемпионата «Олимпик» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0), а также уступил Страсбургу (1:2), «Монпелье» (1:4) и «ПСЖ» (1:4).
Ранее «Лион» объявил о расставании с французским тренером Лораном Бланом.
- 11 сентября 2023
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