Во время матча Армения — Хорватия над полем появился дрон с флагом Арцаха

В эти минуты проходит матч 6-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречаются сборные Армении и Хорватии. Команды играют на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Сборная Хорватии выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом тайме матч был прерван приблизительно на минуту из-за дрона, появившегося над полем. К дрону был привязан флаг Арцаха. Напомним, Арцах находится в блокаде со стороны Азербайджана с 12 декабря 2022 года.
Фото: «Чемпионат»
На 14-й минуте отличился нападающий гостей Андрей Крамарич.
Турнирную таблицу группы D возглавляет сборная Турции. Команда набрала 10 очков после пяти матчей. На втором месте Хорватия — семь очков после трёх игр. Армения (7) располагается на третьей строчке, сыграв четыре матча.
- 11 сентября 2023
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