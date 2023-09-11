GauchaZH: Бительо отказался переходить в «Динамо»

23-летний полузащитник бразильского «Гремио» Бительо отказался от перехода в стан московского «Динамо». Об этом сообщает GauchaZH.

По информации источника, бразилец не хочет играть в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что «Гремио» принял предложение по Бительо. «Динамо» предложило за футболиста € 10 млн.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 7 млн. В текущем сезоне Бительо принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

На данный момент «Динамо» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков в семи встречах.