GauchaZH: Бительо отказался переходить в «Динамо»
Поделиться
23-летний полузащитник бразильского «Гремио» Бительо отказался от перехода в стан московского «Динамо». Об этом сообщает GauchaZH.
По информации источника, бразилец не хочет играть в Восточной Европе.
Ранее сообщалось, что «Гремио» принял предложение по Бительо. «Динамо» предложило за футболиста € 10 млн.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 7 млн. В текущем сезоне Бительо принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
На данный момент «Динамо» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков в семи встречах.
Комментарии
- 11 сентября 2023
-
22:09
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
21:50
-
21:36
-
21:35
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:47
-
20:42
-
20:39
-
20:39
-
20:36
-
20:22
-
20:12
-
20:07
-
20:02
-
19:55
-
19:48
-
19:44
-
19:41
-
19:40
-
19:27
-
19:21
-
19:20
-
19:18
-
19:13
Партнерский контент