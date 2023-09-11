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Сборная Армении уступила Хорватии в матче отбора к Евро-2024

Сборная Армении уступила Хорватии в матче отбора к Евро-2024
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Завершился матч 6-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Армении и Хорватии. Команды играли на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Сборная Хорватии одержала победу со счётом 1:0.

На 14-й минуте отличился нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич.

Благодаря победе сборная Хорватии возглавила турнирную таблицу группы D. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. На втором месте Турция — 10 очков после пяти игр. Армения (7) располагается на третьей строчке, сыграв пять матчей. 12 октября армяне отправятся в гости к Латвии, а Хорватия сыграет дома с Турцией.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 1
Хорватия
0:1 Крамарич – 14'    
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