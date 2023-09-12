Кейн: много говорят о трофеях, но это была не единственная причина перехода в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, почему перешёл в мюнхенский клуб.
«Много говорят о трофеях, но это была не единственная причина, почему перешёл в «Баварию». Мне нужно было играть на самом высоком уровне, если хотел становиться лучше.
Если хочу быть в окружении лучших нападающих и лучших игроков мира – мне нужно играть в Лиге чемпионов и сражаться за титулы. Прошлый сезон прошёл хорошо для меня лично, но не для «Тоттенхэма» как команды. Пора сделать ещё один шаг», — приводит слова Кейна The Guardian.
Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем € 100 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги английский нападающий сыграл в трёх матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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