«Ползли через туннель навоза». Гарри Кейн — о тренировках с морскими пехотинцами

Нападающий Гарри Кейн рассказал, как в 2017 году он в составе сборной Англии принимал участие в тренировке вместе с морскими пехотинцами.
«Мы пошли поход, где научились ставить собственные палатки и взяли с собой пайки, которые есть у морских пехотинцев. Мы проснулись на рассвете и отправились в путь со всеми вещами на спине. Потом мы прошли полосу препятствий. Это было весело, хотя я думаю, что они упустили некоторые из самых сложных моментов. Нам пришлось следовать за морскими пехотинцами. Всякий раз, когда они кричали «Ложись!» нам пришлось ползти по грязи, сквозь камни, а затем через туннель, полный овечьего навоза.
Мы все были насквозь мокрыми, повсюду песок и грязь, и мы думали, что собираемся сесть в машину и вернуться в лагерь, пока нам не сказали, что мы возвращаемся пешком — ещё час в пути. Наверное, это было самое сложное. Затем мы вернулись в то место, где остановились. Я с нетерпением ждал приятного горячего душа, а из него капало совсем немного воды», — приводит слова Кейна Daily Mail.
Напомним, в летнее трансферное окно Кейн перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию».
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