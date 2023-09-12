«Мы играем в футбол умом, не ногами». Родриго рассказал о визитах к психологу
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, что проводит сеансы с психологом.
«Я работаю с психологом, что очень важно в наше время, потому что именно ум руководит тобой. Когда люди поймут, что мы играем в футбол умом, а не ногами, многое изменится. Дома я тоже занимаюсь с персональным тренером.
Когда мне говорили о том, что нужно обратиться к психологу, я думал: «Я ведь не сумасшедший, зачем мне психолог?». Это было, пока я не побывал на первом сеансе и не увидел, как это работает.
Я понял, что это мне только поможет, не навредит, и это то, что я рекомендую всем. Когда вы начнёте заниматься, вы увидите разницу в своей жизни по сравнению с тем, что было до занятий», – приводит слова Родриго Madrid Universal.
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