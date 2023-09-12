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Карвахаль — о травматичности: конечно же, психологический фактор играет огромную роль

Карвахаль — о травматичности: конечно же, психологический фактор играет огромную роль
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился мнением насчёт травматичности, которая преследует футболиста на протяжении всей карьеры.

«Думаю, что всё дело в теле и разуме, эти травмы не возникают по одной причине. Я получал много повреждений перед полуфиналами и финалами Лиги чемпионов. Конечно же, психологический фактор здесь играет огромную роль. В 2021 году я провёл всего 12 матчей, поскольку у меня был рецидив за рецидивом. Это был туннель, в конце которого я не видел белого света. На фоне этого я полностью исключил глютен из своего рациона, хотя я и не страдал от его непереносимости, однако из-за него у меня начиналось воспаление. Без сомнения, травмы — это худшее, что может произойти со спортсменом, поэтому я рекомендую людям, переживающим такие моменты, попытаться найти выход из этой ситуации, ведь для этого есть множество способов», — цитирует Карвахаля Marca.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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