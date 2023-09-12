«Реал» интересуется 15-летним сенегальским нападающим Диуфом

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении 15-летнего сенегальского нападающего Амара Диуфа, выступающего за «Женерасьон Фут». Об этом информирует Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Диуф перейдёт во французский «Метц» как только ему исполнится 18 лет.

В нынешнем сентябре 15-летний нападающий побил рекорд национальной команды Сенегала, сыграв за неё в возрасте 15 лет и 94 дня. Игрок вышел на замену в матче со сборной Руанды, который завершился со счётом 1:1. Приняв участие в этой игре, Диуф побил рекорд Мартина Эдегора, который дебютировал за сборную Норвегии в возрасте 15 лет и 293 дня. Ранее сенегальский нападающий стал лучшим бомбардиром Кубка Африки U17, забив 5 голов.

Напомним, Диуф тренировался в той же академии, что и Садио Мане.

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