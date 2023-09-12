Киммих и Горецка хотели бы, чтобы Нагельсман возглавил сборную Германии

Полузащитники «Баварии» Йозуа Киммих и Леон Горецка хотели бы, чтобы Юлиан Нагельсман возглавил сборную Германии после недавней отставки Ханса-Дитера Флика. Об этом информирует Sport 1.

На текущий момент Немецкий футбольный союз (DFB) занимается поисками нового главного тренера для национальной команды Германии. По сообщениям СМИ, кандидатами на эту должность являются Луи ван Гал, Феликс Магат, Маттиас Заммер и Юлиан Нагельсман. При этом последний называется в качестве наиболее предпочтительного варианта на пост главного тренера сборной. Подчёркивается, что некоторые авторитетные игроки немецкой национальной команды, например, Киммих и Горецка высказали мнение, что сборную Германии должен возглавить именно Нагельсман, под руководством которого эти футболисты играли за мюнхенскую Баварию.