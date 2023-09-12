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Кузяев пожелал удачи сборной России в матче с Катаром

Кузяев пожелал удачи сборной России в матче с Катаром
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев пожелал удачи и победы сборной России в товарищеском матче с Катаром, который состоится сегодня, 12 сентября.

«Всем привет! Далер на связи из Франции. Удачи и победы нашим парням в матче с Катаром, я обязательно посмотрю (матч. — Прим. «Чемпионата») и буду болеть за нашу команду», — сказал Кузяев в видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.

Товарищеский матч между сборными России и Катара состоится сегодня, 12 сентября. Начало игры — в 18:30 по московскому времени. Игру примет стадион «Эль-Джануб» (Эль-Вакра, Катар). Напомним, днём ранее сборная России уступила национальной команде Египта U23 (1:2).

Кузяев стал игроком «Гавра» этим летом. Хавбек присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.

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