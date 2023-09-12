Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов: мысли о Европе остались. После Кузяева можно закрыть тему связи отъезда и возраст

Баринов: мысли о Европе остались. После Кузяева можно закрыть тему связи отъезда и возраст
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что всё ещё надеется получить шанс продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

«У меня всё ещё остались мысли о Европе. Мечта становится всё дальше? Почему? Кузяев ― тебе пример. После него можно закрывать тему связи отъезда в Европу и возраста. Я говорил, что в команду, которая борется за выживание, не пойду, но откуда ты знаешь, что «Гавр» будет бороться за выживание, они же только вышли. Если мне поступит предложение от европейской команды, которая только вышла в высшую лигу, я пойду», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне он провёл семь матчей в рамках РПЛ и забил один гол.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Уходил в отпуск с мыслью, что я его не заслужил». Баринов ― об осеннем провале «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android