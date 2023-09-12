Баринов: мысли о Европе остались. После Кузяева можно закрыть тему связи отъезда и возраст
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что всё ещё надеется получить шанс продолжить карьеру в одном из европейских клубов.
«У меня всё ещё остались мысли о Европе. Мечта становится всё дальше? Почему? Кузяев ― тебе пример. После него можно закрывать тему связи отъезда в Европу и возраста. Я говорил, что в команду, которая борется за выживание, не пойду, но откуда ты знаешь, что «Гавр» будет бороться за выживание, они же только вышли. Если мне поступит предложение от европейской команды, которая только вышла в высшую лигу, я пойду», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне он провёл семь матчей в рамках РПЛ и забил один гол.
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