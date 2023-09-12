Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уходил в отпуск с мыслью, что я его не заслужил». Баринов ― об осеннем провале «Локо»

«Уходил в отпуск с мыслью, что я его не заслужил». Баринов ― об осеннем провале «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вспомнил, с какими эмоциями уходил в отпуск после провала железнодорожников осенью 2022 года.

«После осени 2022 года у меня не было мысли, что «Локомотив» может вылететь, но понимал, что будет тяжело. Всё-таки потом классных игроков подписали. Я понимал, что с таким составом вылететь будет невозможно. Но осень 2022 года ― самое тяжёлое время за всю мою карьеру в «Локомотиве». Я уходил в отпуск с настроением, что я этот отпуск не заслужил. Всё недовольство фанатов валилось на меня.

Но пришёл новый штаб, поменялось руководство ― произошла встрясочка. Галактионов после немцев ― небо и земля. Интенсивность появилась, на зимних сборах в нас заложили крутой фундамент. Я понимал, что это даст плоды. А когда ты уходишь с тренировки не уставшим и без болей, то это не тренировка», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Стены тряслись, нас очень прилично приложили». Баринов ― о разносе от Черчесова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android