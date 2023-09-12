«Уходил в отпуск с мыслью, что я его не заслужил». Баринов ― об осеннем провале «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вспомнил, с какими эмоциями уходил в отпуск после провала железнодорожников осенью 2022 года.
«После осени 2022 года у меня не было мысли, что «Локомотив» может вылететь, но понимал, что будет тяжело. Всё-таки потом классных игроков подписали. Я понимал, что с таким составом вылететь будет невозможно. Но осень 2022 года ― самое тяжёлое время за всю мою карьеру в «Локомотиве». Я уходил в отпуск с настроением, что я этот отпуск не заслужил. Всё недовольство фанатов валилось на меня.
Но пришёл новый штаб, поменялось руководство ― произошла встрясочка. Галактионов после немцев ― небо и земля. Интенсивность появилась, на зимних сборах в нас заложили крутой фундамент. Я понимал, что это даст плоды. А когда ты уходишь с тренировки не уставшим и без болей, то это не тренировка», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 12 сентября 2023
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