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Новый тренер «Ахмата» Ромащенко: у нас будут обороняться все 11 человек, даже лидеры

Новый тренер «Ахмата» Ромащенко: у нас будут обороняться все 11 человек, даже лидеры
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал о своих тренерских принципах и о видении на то, как должна выглядеть игра команды. Ромащенко сделал акцент на игре в обороне и заявил, что «Ахмат» будет защищаться всей командой.

«У нас со штабом есть свои принципы, но игра «Ахмата» при Сергее Ташуеве в прошлом сезоне, когда она заняла пятое место, была хороша, и от нее надо отталкиваться. Понятно, что мы постараемся привнести что-то новое в структуру игры, но команда должна оставаться такой же мобильной агрессивной, интересной и обладающей характером. Любая команда строится от обороны, и мы фокусируемся на этом. Индивидуально сильные футболисты атаки дают результат в отдельных матчах, но титулы приносит командная игра в обороне.

Привожу игрокам конкретные примеры из опыта работы с национальной сборной на чемпионатах мира и Европы, которые доказывают, что на высочайшем уровне важна работа всех без исключения игроков, которые находятся на поле. И должна быть не только дисциплина в тактике и в игре, но и правильная ментальность. Им это в новинку, интересно, и они молодцы, это подхватили. Никто не витает в облаках. Получается, понятно, не все, потому что это только начало. Но за старание команде уже респект.

Как только мы прилетели в Грозный и провели первую встречу с командой, сразу обратили внимание на мячи, которые она пропустила. Тут важно понимать не только чем все заканчивалось — это и так очевидно, — но и с чего начиналось. Мы сразу озвучили, что у нас будут обороняться все 11 человек. Даже лидеры. Не будет такого, что кто-то впереди постоит, а кто-то за них сзади побегает. Если все 11 футболистов будут работать на команду в обороне, то нас будет трудно победить», — приводит слова Ромащенко «Спорт-экспресс».

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