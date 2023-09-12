Тренер «Гремио» — о переходе Бительо в «Динамо»: думаю, это случится

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо уверен, что полузащитник его команды Бительо пополнит ряды московского «Динамо».

«Мы разговаривали с ним. Я даю ему советы, поскольку он просит их у меня. Вы хотите знать правду? Правда в том, что агенты делят комиссионные, вот и всё. В этом заключается проблема, вот почему он ещё не ушёл. Но я думаю, что это случится, да», — приводит слова Ренато Гаушо GZH.

Напомним, ранее сообщалось, что «Гремио» принял предложение по Бительо от «Динамо» в размере € 10 млн. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 7 млн. В текущем сезоне Бительо принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.