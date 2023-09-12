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Представитель Бительо: он никогда не говорил, что не хочет играть в России

Жоао Хеманн, представитель полузащитника бразильского «Гремио» Бительо, отреагировал на информацию о нежелании футболиста переходить в московское «Динамо» и играть в России.

«Это фейковая новость. Бительо никогда не говорил, что не хочет играть в России. Мы завершаем некоторые детали его контракта. Возможно, завтра футболист вылетит в Россию», — приводит слова Хеманна Sport24.

Ранее сообщалось, что «Гремио» принял предложение по Бительо. «Динамо» предложило за футболиста € 10 млн.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 7 млн. В текущем сезоне Бительо принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.