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Юпамекано – об игре с Германией: на 90 минут моя дружба с немецкими игроками прервётся

Юпамекано – об игре с Германией: на 90 минут моя дружба с немецкими игроками прервётся
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Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано поделился мнением насчёт предстоящего матча французской сборной с национальной командой Германии.

«Моя дружба с немецкими игроками, которые выступают за «Баварию» будет прервана на 90 минут. Находясь в Мюнхене, я уже предупредил их, что мы будем сражаться с полной самоотдачей. Наша сборная едет в Дортмунд для того, чтобы победить, а также показать, что мы по-прежнему обладаем силами, чтобы показывать игру самого высокого уровня», — приводит слова Юпамекано Sportbuzzer.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоится товарищеский матч сборной Германии со сборной Франции. Игра пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч начнётся в 22:00 мск.

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