Акинфеев — о матче с Южной Кореей на ЧМ-2014: понимал, что меня будут уничтожать

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о матче группового этапа чемпионата мира — 2014 между сборными России и Южной Кореи (1:1).
«Когда я упал в эти ворота, передо мной пролетела вся моя футбольная карьера, вся моя жизнь. Я понимал, что подвёл многомиллионную армию болельщиков. В первую очередь, когда я сел в автобус, написал родителям и извинился. Я сделал это, потому что понимал, какой будет масштаб хейта. Мне было обидно не за себя, а за людей, которые меня воспитали.
Я свою семью предал в этот момент, у меня не получилось сделать какую-то хорошую историю. Я уже в воротах тогда понимал, что меня будут топтать, как бы я не сыграл оставшиеся матчи – будут уничтожать. Но я знал, что надо вставать с колен. Была колоссальная поддержка от тренерского штаба, от клуба, от людей, которые меня любят, от друзей, от семьи. Я понимал, что больше не хочу их предать», — сказал Акинфеев в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.
- 12 сентября 2023
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