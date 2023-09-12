Катар — Россия: Солдатенков забил на 90-й минуте и восстановил равенство в счёте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборная Катара и национальная команда России. Команды играют на стадионе «Эль-Джануб» в Катаре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первом тайме ни одна из команд не отметилась взятием ворот. На 70-й минуте Катар вышел вперёд благодаря голу нападающего Ахмеда Алаа. На 90-й минуте сборная России смогла сравнять счёт. Отличился защитник Александр Солдатенков с передачи Максима Глушенкова — 1:1.
Матч с Катаром станет для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.
Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.
- 12 сентября 2023
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:49
-
20:49
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:25
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
19:55
-
19:50
-
19:48
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
18:57
-
18:49
-
18:34
-
18:33
-
18:22
-
18:17
-
17:59
-
17:40
-
17:37
-
17:33
-
17:21
-
17:20
-
17:18