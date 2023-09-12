Тренер «Крыльев» Осинькин оценил игру Солдатенкова в матче с Катаром

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру защитника сборной России Александра Солдатенкова в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«У Солдатенкова было меньше тайма времени в матче со сборной Катара. Да, действительно из-под него забили гол. Но сам момент был непростой: была плотная и акцентированная подача, игрок бежал из глубины и на большой скорости. У него было несколько хороших единоборств выигрышных. Самое главное единоборство — забитый мяч с подачи Глушенкова. Можно сказать, что получился такой самарский гол», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.