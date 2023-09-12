Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев» Осинькин оценил игру Солдатенкова в матче с Катаром

Тренер «Крыльев» Осинькин оценил игру Солдатенкова в матче с Катаром
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру защитника сборной России Александра Солдатенкова в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«У Солдатенкова было меньше тайма времени в матче со сборной Катара. Да, действительно из-под него забили гол. Но сам момент был непростой: была плотная и акцентированная подача, игрок бежал из глубины и на большой скорости. У него было несколько хороших единоборств выигрышных. Самое главное единоборство — забитый мяч с подачи Глушенкова. Можно сказать, что получился такой самарский гол», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.

Материалы по теме
Литвинов: Россия должна была выигрывать у Катара. Есть над чем работать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android